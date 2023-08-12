Кулакова Неонила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Кулаков Иван (Иоанн) 1 Петрович
Отец ребёнка: Кулаков Пётр Иосифович (Осипова)
Рождение ребёнка
1870
Сын: Кулаков Иван (Иоанн) 2 Петрович
Отец ребёнка: Кулаков Пётр Иосифович (Осипова)
Рождение ребёнка
01.07.1882
Дочь: Кулакова Акилина Петровна
Отец ребёнка: Кулаков Пётр Иосифович (Осипова)
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Кулаков Пётр Иосифович (Осипова)
Смерть
Неизвестно