Кулакова Неонила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова Неонила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Кулаков Иван (Иоанн) 1 Петрович

Отец ребёнка: Кулаков Пётр Иосифович (Осипова)

Рождение ребёнка
1870

Сын: Кулаков Иван (Иоанн) 2 Петрович

Отец ребёнка: Кулаков Пётр Иосифович (Осипова)

Рождение ребёнка
01.07.1882

Дочь: Кулакова Акилина Петровна

Отец ребёнка: Кулаков Пётр Иосифович (Осипова)

Рождение ребёнка
1892

Сын: Кулаков Павел Петрович

Отец ребёнка: Кулаков Пётр Иосифович (Осипова)

Смерть
Неизвестно

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