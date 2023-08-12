Кулаков Пётр Иосифович (Осипова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Кулаков Осип (Иосиф)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Кулаков Иван (Иоанн) 1 Петрович
Мать ребёнка: Кулакова Неонила
Рождение ребёнка
1870
Сын: Кулаков Иван (Иоанн) 2 Петрович
Мать ребёнка: Кулакова Неонила
Рождение ребёнка
01.07.1882
Дочь: Кулакова Акилина Петровна
Мать ребёнка: Кулакова Неонила
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Кулакова Неонила
Смерть
Неизвестно