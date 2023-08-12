Кулаков Пётр Иосифович (Осипова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулаков Пётр Иосифович (Осипова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Кулаков Осип (Иосиф)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Кулаков Иван (Иоанн) 1 Петрович

Мать ребёнка: Кулакова Неонила

Рождение ребёнка
1870

Сын: Кулаков Иван (Иоанн) 2 Петрович

Мать ребёнка: Кулакова Неонила

Рождение ребёнка
01.07.1882

Дочь: Кулакова Акилина Петровна

Мать ребёнка: Кулакова Неонила

Рождение ребёнка
1892

Сын: Кулаков Павел Петрович

Мать ребёнка: Кулакова Неонила

Смерть
Неизвестно

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