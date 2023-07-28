Стоянцев Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтоянцев Федор

Стоянцев Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розанова Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Розанова Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
17.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Розанова Ксения Михайловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.