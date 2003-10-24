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Розанова Ксения Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1915

Дата смерти

24.10.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розанов Михаил Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стоянцев Федор

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стоянцев Федор

Рождение ребёнка
17.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стоянцев Федор

Смерть
24.10.2003

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