Розанова Ксения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1915
Дата смерти24.10.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стоянцев Федор
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стоянцев Федор
Рождение ребёнка
17.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стоянцев Федор
Смерть
24.10.2003