Захаров Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения26.11.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1865
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1886 ст.
Дочь: (Захарова) Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Захарова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
21.01.1892 ст.
Сын: Захаров Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Захарова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
22.12.1892 ст.
Мать ребёнка: Захарова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
11.11.1898 ст.
Сын: Захаров Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Захарова Татьяна Петровна
Смерть
Неизвестно