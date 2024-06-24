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Захаров Николай Андреевич

Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

26.11.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1865

Отец: Захаров Андрей Кондратьевич

Мать: Захарова Александра Васильевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Татьяна Петровна

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
19.02.1886 ст.

Дочь: (Захарова) Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Захарова Татьяна Петровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1892 ст.

Сын: Захаров Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Захарова Татьяна Петровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
22.12.1892 ст.

Сын: Захаров Павел Николаевич

Мать ребёнка: Захарова Татьяна Петровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
11.11.1898 ст.

Сын: Захаров Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Захарова Татьяна Петровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно

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