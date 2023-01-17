Захарова Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1858 ст.
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Захаров Андрей Кондратьевич
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Захаров Андрей Кондратьевич
Рождение ребёнка
31.10.1862 ст.
Дочь: Степанида Андреевна
Отец ребёнка: Захаров Андрей Кондратьевич
Рождение ребёнка
17.05.1864
Сын: Захаров Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Захаров Андрей Кондратьевич
Рождение ребёнка
26.11.1865
Сын: Захаров Николай Андреевич
Отец ребёнка: Захаров Андрей Кондратьевич
Рождение ребёнка
08.10.1867 ст.
Сын: Захаров Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Захаров Андрей Кондратьевич
Рождение ребёнка
06.07.1869 ст.
Сын: Захаров Прокопий Андреевич
Отец ребёнка: Захаров Андрей Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно