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Захарова Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1858 ст.

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Захаров Андрей Кондратьевич

Рождение ребёнка
1860

Сын: Захаров Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Захаров Андрей Кондратьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
31.10.1862 ст.

Дочь: Степанида Андреевна

Отец ребёнка: Захаров Андрей Кондратьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
17.05.1864

Сын: Захаров Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Захаров Андрей Кондратьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1865

Сын: Захаров Николай Андреевич

Отец ребёнка: Захаров Андрей Кондратьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1867 ст.

Сын: Захаров Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Захаров Андрей Кондратьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1869 ст.

Сын: Захаров Прокопий Андреевич

Отец ребёнка: Захаров Андрей Кондратьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Андрей Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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