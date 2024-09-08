Давыдов Семен Демидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдов Семен Демидович

Давыдов Семен Демидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Давыдов Демид Григорьевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1782

Сын: Давыдов Василий Семенович

Мать ребёнка: Матрона Артемьевна

Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Давыдова) Степанида Семеновна

Мать ребёнка: Матрона Артемьевна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Давыдов Степан Семенович

Мать ребёнка: Матрона Артемьевна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Давыдов Филипп Семенович

Мать ребёнка: Матрона Артемьевна

Смерть
1806

Мы используем куки для улучшения работы сайта.