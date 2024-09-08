Давыдов Семен Демидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Давыдов Демид Григорьевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1782
Сын: Давыдов Василий Семенович
Мать ребёнка: Матрона Артемьевна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Давыдова) Степанида Семеновна
Мать ребёнка: Матрона Артемьевна
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Матрона Артемьевна
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Матрона Артемьевна
Смерть
1806