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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Давыдов Александр Демидович

Отец ребёнка: Давыдов Демид Григорьевич

Мальковщина, Верхкамский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Давыдов Иван Демидович

Отец ребёнка: Давыдов Демид Григорьевич

Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Давыдова) Анна Демидовна

Отец ребёнка: Давыдов Демид Григорьевич

Рождение ребёнка
1764

Сын: Давыдов Семен Демидович

Отец ребёнка: Давыдов Демид Григорьевич

Рождение ребёнка
1765

Сын: Давыдов Ларион Демидович

Отец ребёнка: Давыдов Демид Григорьевич

Рождение ребёнка
1766

Сын: Давыдов Никита Демидович

Отец ребёнка: Давыдов Демид Григорьевич

Рождение ребёнка
1768

Сын: Давыдов Тимофей Демидович

Отец ребёнка: Давыдов Демид Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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