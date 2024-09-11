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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Давыдов Александр Демидович
Отец ребёнка: Давыдов Демид Григорьевич
Мальковщина, Верхкамский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Давыдов Демид Григорьевич
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Давыдова) Анна Демидовна
Отец ребёнка: Давыдов Демид Григорьевич
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Давыдов Демид Григорьевич
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Давыдов Демид Григорьевич
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Давыдов Демид Григорьевич
Рождение ребёнка
1768
Сын: Давыдов Тимофей Демидович
Отец ребёнка: Давыдов Демид Григорьевич
Смерть
Неизвестно