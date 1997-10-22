Ужастина (Поросенкова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1914
Дата смерти22.10.1997
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1935
Дочь: Смирнова (Ужастина) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Ужастин Иван Петрович
Рождение ребёнка
06.12.1937
Сын: Ужастин Александр Иванович
Отец ребёнка: Ужастин Иван Петрович
Рождение ребёнка
10.09.1940
Дочь: Ужастина Фаина Ивановна
Отец ребёнка: Ужастин Иван Петрович
Рождение ребёнка
29.06.1944
Дочь: Ужастина Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Ужастин Иван Петрович
Рождение ребёнка
13.05.1948
Отец ребёнка: Ужастин Иван Петрович
Рождение ребёнка
16.10.1950
Отец ребёнка: Ужастин Иван Петрович
Рождение ребёнка
06.06.1953
Дочь: Ужастина Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Ужастин Иван Петрович
Рождение ребёнка
22.11.1955
Сын: Ужастин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Ужастин Иван Петрович
Смерть
22.10.1997