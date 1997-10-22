Ужастина (Поросенкова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ужастина (Поросенкова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1914

Дата смерти

22.10.1997

Пол

Женский

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1914

Отец: Поросенков Иван Хрисанович

Мать: Поросенкова Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ужастин Иван Петрович

Рождение ребёнка
28.05.1935

Дочь: Смирнова (Ужастина) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Ужастин Иван Петрович

Анискино, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
06.12.1937

Сын: Ужастин Александр Иванович

Отец ребёнка: Ужастин Иван Петрович

Анискино, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
10.09.1940

Дочь: Ужастина Фаина Ивановна

Отец ребёнка: Ужастин Иван Петрович

Анискино, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
29.06.1944

Дочь: Ужастина Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Ужастин Иван Петрович

Рождение ребёнка
13.05.1948

Сын: Ужастин Николай Иванович

Отец ребёнка: Ужастин Иван Петрович

Рождение ребёнка
16.10.1950

Сын: Ужастин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Ужастин Иван Петрович

Рождение ребёнка
06.06.1953

Дочь: Ужастина Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Ужастин Иван Петрович

Рождение ребёнка
22.11.1955

Сын: Ужастин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Ужастин Иван Петрович

Смерть
22.10.1997

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