Смирнова (Ужастина) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.05.1935
Дата смерти26.08.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1935
Отец: Ужастин Иван Петрович
Рождение ребёнка
17.06.1959
Сын: Смирнов Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Смирнов Геннадий Николаевич
Рождение ребёнка
04.04.1961
Дочь: Смирнова Ольга Геннадьевна
Отец ребёнка: Смирнов Геннадий Николаевич
Рождение ребёнка
08.10.1964
Дочь: Гришина Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Смирнов Геннадий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.08.2006