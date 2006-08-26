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Смирнова (Ужастина) Валентина Ивановна

Место рождения

Анискино, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд

Дата рождения

28.05.1935

Дата смерти

26.08.2006

Пол

Женский

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1935

Отец: Ужастин Иван Петрович

Мать: Ужастина Татьяна Ивановна

Анискино, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
17.06.1959

Сын: Смирнов Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Смирнов Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
04.04.1961

Дочь: Смирнова Ольга Геннадьевна

Отец ребёнка: Смирнов Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
08.10.1964

Дочь: Гришина Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Смирнов Геннадий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Геннадий Николаевич

Смерть
26.08.2006
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