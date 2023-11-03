Райковская (Нечаева) Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Рождение ребёнка
1891
Сын: Райковский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Райковский Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Райковский Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Райковский Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Райковский Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Райковский Николай Алексеевич
Ревезень, Перевозский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Райковская Александра Николаевна
Отец ребёнка: Райковский Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Райковская Мария Николаевна
Отец ребёнка: Райковский Николай Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
дочь священника