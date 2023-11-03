Райковская (Нечаева) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райковская (Нечаева) Надежда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Нечаев Александр Иванович

Мать: Нечаева Мария Александровна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Райковский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Райковский Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Райковский Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Райковский Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1895

Сын: Райковский Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Райковский Николай Алексеевич

Ревезень, Перевозский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Райковская Александра Николаевна

Отец ребёнка: Райковский Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Райковская Мария Николаевна

Отец ребёнка: Райковский Николай Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
дочь священника
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