Райковский Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1861
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Рождение ребёнка
1891
Сын: Райковский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Райковская Надежда Александровна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Райковский Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Райковская Надежда Александровна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Райковский Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Райковская Надежда Александровна
Ревезень, Перевозский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Райковская Александра Николаевна
Мать ребёнка: Райковская Надежда Александровна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Райковская Мария Николаевна
Мать ребёнка: Райковская Надежда Александровна
Работа или профессия
Неизвестно