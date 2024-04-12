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Райковский Николай Алексеевич

Место рождения

Кетрось, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1861

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Кетрось, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Райковский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Райковская Надежда Александровна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Райковский Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Райковская Надежда Александровна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Райковский Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Райковская Надежда Александровна

Ревезень, Перевозский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Райковская Александра Николаевна

Мать ребёнка: Райковская Надежда Александровна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Райковская Мария Николаевна

Мать ребёнка: Райковская Надежда Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
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