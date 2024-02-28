Волошина (Ламтева (Латышева) Или Павленкова????) Александра Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Волошин Ефим Федорович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Волошин Афанасий Ефимович
Отец ребёнка: Волошин Ефим Федорович
Рождение ребёнка
13.02.1871
Отец ребёнка: Волошин Ефим Федорович
Рождение ребёнка
28.09.1872
Отец ребёнка: Волошин Ефим Федорович
Рождение ребёнка
27.03.1874
Сын: Волошинов (Волошин) Иларион Ефимов
Отец ребёнка: Волошин Ефим Федорович
Рождение ребёнка
24.03.1879
Дочь: (Волошина) Мария Ефимова
Отец ребёнка: Волошин Ефим Федорович
Смерть
Неизвестно