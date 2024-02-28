Волошина (Ламтева (Латышева) Или Павленкова????) Александра Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волошина (Ламтева (Латышева) Или Павленкова????) Александра Феодорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волошин Ефим Федорович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Волошин Николай Евфимов

Отец ребёнка: Волошин Ефим Федорович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Волошин Афанасий Ефимович

Отец ребёнка: Волошин Ефим Федорович

Рождение ребёнка
13.02.1871

Сын: Волошинов Алексей Ефимов

Отец ребёнка: Волошин Ефим Федорович

Рождение ребёнка
28.09.1872

Сын: Волошин Григорий Ефимов

Отец ребёнка: Волошин Ефим Федорович

Рождение ребёнка
27.03.1874

Сын: Волошинов (Волошин) Иларион Ефимов

Отец ребёнка: Волошин Ефим Федорович

Рождение ребёнка
24.03.1879

Дочь: (Волошина) Мария Ефимова

Отец ребёнка: Волошин Ефим Федорович

Смерть
Неизвестно

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