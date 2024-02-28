Волошинов (Волошин) Иларион Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волошинов (Волошин) Иларион Ефимов

Место рождения

пригородняя слобода города Острогожска Новая Сотня

Дата рождения

27.03.1874

Дата смерти

26.04.1938

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1874

Отец: Волошин Ефим Федорович

Мать: Волошина (Ламтева (Латышева) Или Павленкова????) Александра Феодорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юницкая??? (Волошинова (Волошин)) София

Мать ребёнка: Анна Димитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Димитриева

Работа или профессия
Неизвестно
колхозник, колхоз Труженик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.04.1938
Причина смерти: паралич и старость | Запись акта о смерти № 35 от 27.04.1938 Новосотенский с/с Острогожского района Воронежской области

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