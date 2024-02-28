Волошинов (Волошин) Иларион Ефимов
Место рожденияпригородняя слобода города Острогожска Новая Сотня
Дата рождения27.03.1874
Дата смерти26.04.1938
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1874
Отец: Волошин Ефим Федорович
Мать: Волошина (Ламтева (Латышева) Или Павленкова????) Александра Феодорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юницкая??? (Волошинова (Волошин)) София
Мать ребёнка: Анна Димитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Димитриева
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник, колхоз Труженик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.04.1938
Причина смерти: паралич и старость | Запись акта о смерти № 35 от 27.04.1938 Новосотенский с/с Острогожского района Воронежской области