Волошинов Алексей Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волошинов Алексей Ефимов

Место рождения

пригородная слобода Новая Сотня Острогожский район

Дата рождения

13.02.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1871

Отец: Волошин Ефим Федорович

Мать: Волошина (Ламтева (Латышева) Или Павленкова????) Александра Феодорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каменовская (Каменовская) Пелагея Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
письмоводец
Рождение ребёнка
22.08.1926

Дочь: (Волошинова) Раиса Алексеевна

Мать ребёнка: Каменовская (Каменовская) Пелагея Николаевна

Смерть
Неизвестно

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