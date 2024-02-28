Волошинов Алексей Ефимов
Место рожденияпригородная слобода Новая Сотня Острогожский район
Дата рождения13.02.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1871
Отец: Волошин Ефим Федорович
Мать: Волошина (Ламтева (Латышева) Или Павленкова????) Александра Феодорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
письмоводец
Рождение ребёнка
22.08.1926
Дочь: (Волошинова) Раиса Алексеевна
Мать ребёнка: Каменовская (Каменовская) Пелагея Николаевна
Смерть
Неизвестно