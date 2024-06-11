Воробьева (Кононова) Лариса Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пагнаева (Воробьева) Елена Александровна
Отец ребёнка: Воробьев Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Вадим Александрович
Отец ребёнка: Воробьев Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно