Воробьева (Кононова) Лариса Георгиевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Воробьева (Кононова) Лариса Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Пахомова (Воронина) Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пагнаева (Воробьева) Елена Александровна

Отец ребёнка: Воробьев Александр Александрович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Вадим Александрович

Отец ребёнка: Воробьев Александр Александрович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Александр Александрович

Смерть
Неизвестно

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