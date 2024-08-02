Кургина Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кургина Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кургин Степан Дорофеевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Кургин Дорофей Степанович

Отец ребёнка: Кургин Степан Дорофеевич

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кургин Павел Степанович

Отец ребёнка: Кургин Степан Дорофеевич

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Кургина) Анисья Степановна

Отец ребёнка: Кургин Степан Дорофеевич

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Кургина) Анисья Степановна

Отец ребёнка: Кургин Степан Дорофеевич

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Кургина) Марья Степановна

Отец ребёнка: Кургин Степан Дорофеевич

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Кургин Степан Степанович

Отец ребёнка: Кургин Степан Дорофеевич

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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