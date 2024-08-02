Кургина Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Сын: Кургин Дорофей Степанович
Отец ребёнка: Кургин Степан Дорофеевич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Кургин Степан Дорофеевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Кургина) Анисья Степановна
Отец ребёнка: Кургин Степан Дорофеевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Кургина) Анисья Степановна
Отец ребёнка: Кургин Степан Дорофеевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Кургина) Марья Степановна
Отец ребёнка: Кургин Степан Дорофеевич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Кургин Степан Дорофеевич
Смерть
Неизвестно