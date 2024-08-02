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Кургин Дорофей Степанович

Место рождения

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Кургин Степан Дорофеевич

Мать: Кургина Анна Степановна

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кургина Соломонида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кургина Домна Семеновна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Кургин Сергей Дорофеевич

Мать ребёнка: Кургина Домна Семеновна

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Кургин Ульян Дорофеевич

Мать ребёнка: не указана

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Кургина) Афимья Дорофеевна

Мать ребёнка: Кургина Соломонида Ивановна

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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