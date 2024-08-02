Кургин Дорофей Степанович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Кургин Степан Дорофеевич
Мать: Кургина Анна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кургина Домна Семеновна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Кургина Домна Семеновна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Кургина) Афимья Дорофеевна
Мать ребёнка: Кургина Соломонида Ивановна
Смерть
Неизвестно