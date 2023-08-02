Аксинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Числов Дмитрий Осипович

Отец ребёнка: Числов Осип Евдокимович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Числов Петр Осипович

Отец ребёнка: Числов Осип Евдокимович

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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