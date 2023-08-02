Аксинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Отец ребёнка: Числов Осип Евдокимович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Числов Петр Осипович
Отец ребёнка: Числов Осип Евдокимович
Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно