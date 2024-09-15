Мальцова Параскева Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мальцов Иван Саввич
Рождение ребёнка
19.12.1882
Дочь: Мальцова Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Мальцов Иван Саввич
Рождение ребёнка
25.10.1884 ст.
Дочь: Мальцова Неонила Ивановна
Отец ребёнка: Мальцов Иван Саввич
Рождение ребёнка
31.10.1886 ст.
Дочь: Мальцов Зиновия Ивановна
Отец ребёнка: Мальцов Иван Саввич
Смерть
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.18787 ст.
Дочь: Мальцова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Мальцов Иван Саввич