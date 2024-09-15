Мальцова Параскева Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцова Параскева Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцов Иван Саввич

Рождение ребёнка
19.12.1882

Дочь: Мальцова Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Мальцов Иван Саввич

Попово, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.10.1884 ст.

Дочь: Мальцова Неонила Ивановна

Отец ребёнка: Мальцов Иван Саввич

Попово, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
31.10.1886 ст.

Дочь: Мальцов Зиновия Ивановна

Отец ребёнка: Мальцов Иван Саввич

Попово, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.18787 ст.

Дочь: Мальцова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Мальцов Иван Саввич

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