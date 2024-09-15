Мальцов Иван Саввич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1882
Дочь: Мальцова Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Мальцова Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
25.10.1884 ст.
Дочь: Мальцова Неонила Ивановна
Мать ребёнка: Мальцова Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
31.10.1886 ст.
Дочь: Мальцов Зиновия Ивановна
Мать ребёнка: Мальцова Параскева Алексеевна
Смерть
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.18787 ст.
Дочь: Мальцова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Мальцова Параскева Алексеевна