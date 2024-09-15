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Мальцов Иван Саввич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мальцов Савва Федорович

Мать: Мальцова Мария Аристарховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцова Параскева Алексеевна

Рождение ребёнка
19.12.1882

Дочь: Мальцова Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Мальцова Параскева Алексеевна

Попово, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.10.1884 ст.

Дочь: Мальцова Неонила Ивановна

Мать ребёнка: Мальцова Параскева Алексеевна

Попово, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
31.10.1886 ст.

Дочь: Мальцов Зиновия Ивановна

Мать ребёнка: Мальцова Параскева Алексеевна

Попово, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.18787 ст.

Дочь: Мальцова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Мальцова Параскева Алексеевна

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