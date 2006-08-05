Голдырева (Антуфьева) Вера Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1927
Дата смерти05.08.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1927
Рождение ребёнка
10.02.1952
Дочь: Багина (Голдырева) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Голдырев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
13.01.1958
Дочь: Горюшина (Голдырева) Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Голдырев Сергей Иванович
Смерть
05.08.2006