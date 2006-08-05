Голдырева (Антуфьева) Вера Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голдырева (Антуфьева) Вера Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1927

Дата смерти

05.08.2006

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1927

Отец: Антуфьев Леонид Михайлович

Мать: Антуфьева (Щелконогова) Евдокия Яковлена

Рождение ребёнка
10.02.1952

Дочь: Багина (Голдырева) Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Голдырев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
13.01.1958

Дочь: Горюшина (Голдырева) Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Голдырев Сергей Иванович

Смерть
05.08.2006

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