Антуфьев Леонид Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1962
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Антуфьев Михаил Ильич
Рождение ребёнка
20.01.1924
Сын: Антуфьев Евгений Леонидович
Мать ребёнка: Антуфьева Евдокия Яковлена
Рождение ребёнка
15.09.1927
Дочь: Голдырева Вера Леонидовна
Мать ребёнка: Антуфьева Евдокия Яковлена
Рождение ребёнка
1937
Сын: Антуфьев Борис Леонидович
Мать ребёнка: Антуфьева Евдокия Яковлена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баксанова Александра - Шура Леонидовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антуфьев Павел Леонидович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1962