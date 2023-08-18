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Антуфьев Леонид Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Антуфьев Михаил Ильич

Мать: Антуфьева Мария Михайловна

Рождение ребёнка
20.01.1924

Сын: Антуфьев Евгений Леонидович

Мать ребёнка: Антуфьева Евдокия Яковлена

Рождение ребёнка
15.09.1927

Дочь: Голдырева Вера Леонидовна

Мать ребёнка: Антуфьева Евдокия Яковлена

Рождение ребёнка
1937

Сын: Антуфьев Борис Леонидович

Мать ребёнка: Антуфьева Евдокия Яковлена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баксанова Александра - Шура Леонидовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антуфьев Павел Леонидович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1962