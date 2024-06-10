Задворнов Сидор Акинфеев
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Задворнов Акинфей Павлов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Задворнова Дарья Павлова
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Задворнова Дарья Павлова
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Задворнова (Задворнова) Анастасия Сидорова
Мать ребёнка: Задворнова Дарья Павлова
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Задворнова Дарья Павлова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Задворнова (Задворнова) Софья Сидорова
Мать ребёнка: Задворнова Дарья Павлова
Смерть
1788