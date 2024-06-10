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Задворнов Сидор Акинфеев

Место рождения

Заборка, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Задворнов Акинфей Павлов

Мать: ?

Заборка, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Задворнова Дарья Павлова

Рождение ребёнка
1764

Сын: Задворнов Матфей Сидоров

Мать ребёнка: Задворнова Дарья Павлова

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Задворнова (Задворнова) Анастасия Сидорова

Мать ребёнка: Задворнова Дарья Павлова

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Задворнов Иван Сидоров

Мать ребёнка: Задворнова Дарья Павлова

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Задворнова (Задворнова) Софья Сидорова

Мать ребёнка: Задворнова Дарья Павлова

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
1788
Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область

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