Задворнова Дарья Павлова 1736 — найти родственников по фамилии на Familio
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Задворнова Дарья Павлова

Место рождения

Заборка, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Заборка, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Задворнов Сидор Акинфеев

Рождение ребёнка
1764

Сын: Задворнов Матфей Сидоров

Отец ребёнка: Задворнов Сидор Акинфеев

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Задворнова (Задворнова) Анастасия Сидорова

Отец ребёнка: Задворнов Сидор Акинфеев

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Задворнов Иван Сидоров

Отец ребёнка: Задворнов Сидор Акинфеев

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Задворнова (Задворнова) Софья Сидорова

Отец ребёнка: Задворнов Сидор Акинфеев

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
1788
Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область

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