Задворнова Дарья Павлова
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Задворнов Сидор Акинфеев
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Задворнова (Задворнова) Анастасия Сидорова
Отец ребёнка: Задворнов Сидор Акинфеев
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Задворнов Сидор Акинфеев
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Задворнова (Задворнова) Софья Сидорова
Отец ребёнка: Задворнов Сидор Акинфеев
Смерть
1788