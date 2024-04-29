Архип Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Иван
Мать: Анна Сергеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмаров Семен Архипов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Егор Архипов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
10.07.1871
Сын: Илья Архипов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
27.06.1873
Дочь: Ольга Архипова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
12.07.1876
Сын: Архипов Василий
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно