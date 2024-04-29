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Архип Иванов

Место рождения

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Иван

Мать: Анна Сергеева

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмаров Семен Архипов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Егор Архипов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмаров Георгий Архипов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
10.07.1871

Сын: Илья Архипов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.06.1873

Дочь: Ольга Архипова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.07.1876

Сын: Архипов Василий

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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