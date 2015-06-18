Чикина Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чикина Мария Никифоровна

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Место рождения

Вольная Лашма, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

19.07.1933

Дата смерти

18.06.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1933

Отец: Солонин Никифор Иванович

Мать: Солонина Вера Максимовна

Вольная Лашма, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
10.11.1954

Сын: Чикин Вячеслав Викторович

Отец ребёнка: Чикин Виктор Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чикин Евгений Викторович

Отец ребёнка: Чикин Виктор Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чикин Александр Викторович

Отец ребёнка: Чикин Виктор Степанович

Смерть
18.06.2015
Татаркино, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
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