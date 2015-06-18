Чикина Мария Никифоровна
Место рождения
Дата рождения19.07.1933
Дата смерти18.06.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1933
Отец: Солонин Никифор Иванович
Мать: Солонина Вера Максимовна
Рождение ребёнка
10.11.1954
Сын: Чикин Вячеслав Викторович
Отец ребёнка: Чикин Виктор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чикин Виктор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чикин Александр Викторович
Отец ребёнка: Чикин Виктор Степанович
Смерть
18.06.2015
Татаркино, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область