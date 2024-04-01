Урасова (Сметанина) Гликерья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: Сметанин Яков Крест. Д. Красивой, Сладковской Вол. Ефтифиев
Бракосочетание
21.01.1877
М. 23 Ж. 18
Рождение ребёнка
09.10.1877
Дочь: Афанасия Мартинова
Отец ребёнка: Урасов Мартин Никитин
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Богунова Ефросинья Мартыновна
Отец ребёнка: Урасов Мартин Никитин
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Иванова Василиса Мартинова
Отец ребёнка: Урасов Мартин Никитин
Смерть
Неизвестно