Урасова (Сметанина) Гликерья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урасова (Сметанина) Гликерья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Сметанин Яков Крест. Д. Красивой, Сладковской Вол. Ефтифиев

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1877

Муж: Урасов Мартин Никитин

М. 23 Ж. 18
Рождение ребёнка
09.10.1877

Дочь: Афанасия Мартинова

Отец ребёнка: Урасов Мартин Никитин

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Богунова Ефросинья Мартыновна

Отец ребёнка: Урасов Мартин Никитин

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Иванова Василиса Мартинова

Отец ребёнка: Урасов Мартин Никитин

Смерть
Неизвестно
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