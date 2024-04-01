Иванова (Уросова) Василиса Мартинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Уросова) Василиса Мартинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Урасов Мартин Никитин

Мать: Урасова Гликерья Яковлева

Бракосочетание
30.01.1908

Муж: Иванов Яков Иванов

Рождение ребёнка
09.05.1909

Дочь: Таисия Яковлевна

Отец ребёнка: Иванов Яков Иванов

Рождение ребёнка
1912

Сын: Иванов Илья Яковлевич

Отец ребёнка: Иванов Яков Иванов

Рождение ребёнка
31.12.1917

Сын: Иванов Василий Иванович

Отец ребёнка: Иванов Яков Иванов

Рождение ребёнка
30.?.1926

Дочь: Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Иванов Яков Иванов

Смерть
Неизвестно
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