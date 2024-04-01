Иванова (Уросова) Василиса Мартинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: Урасов Мартин Никитин
Бракосочетание
30.01.1908
Муж: Иванов Яков Иванов
Рождение ребёнка
09.05.1909
Дочь: Таисия Яковлевна
Отец ребёнка: Иванов Яков Иванов
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Иванов Яков Иванов
Рождение ребёнка
31.12.1917
Отец ребёнка: Иванов Яков Иванов
Рождение ребёнка
30.?.1926
Дочь: Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Иванов Яков Иванов
Смерть
Неизвестно