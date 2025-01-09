(Черных) Мария Семёновна
женский, родилась 20.07.1857 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла После 1858
МатьЧерных Наталья ЕфремовнаОколо 1825 г.р.
ОтецЧерных Семен ДаниловичОколо 1827 г.р.
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Рождение
20.07.1857 ст.
Отец: Черных Семен Данилович
Мать: Черных Наталья Ефремовна
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Крещение
22.07.1857 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858