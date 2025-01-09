(Черных) Мария Семёновна 20.07.1857 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Черных) Мария Семёновна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 20.07.1857 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла После 1858

Мать
Черных Наталья ЕфремовнаОколо 1825 г.р.
Отец
Черных Семен ДаниловичОколо 1827 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1857 ст.

Отец: Черных Семен Данилович

Мать: Черных Наталья Ефремовна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
22.07.1857 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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