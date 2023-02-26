Марина Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Данилова

Место рождения

д.Крупенино Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
30.05.1854

Дочь: Фёкла Романова

Отец ребёнка: Роман Митрофанов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
29.05.1872

Муж: Роман Митрофанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1873

Сын: Фёдор Романов

Отец ребёнка: Роман Митрофанов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.05.1874

Дочь: Фёкла Романова

Отец ребёнка: Роман Митрофанов

Рождение ребёнка
15.05.1875

Дочь: Александра Романова

Отец ребёнка: Роман Митрофанов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1877

Дочь: Анна Романова

Отец ребёнка: Роман Митрофанов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.07.1879

Дочь: Ольга Романова

Отец ребёнка: Роман Митрофанов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.05.1881

Дочь: Феодосия Романова

Отец ребёнка: Роман Митрофанов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1883

Сын: Косьма Романов

Отец ребёнка: Роман Митрофанов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.07.1885

Дочь: Евдокия Романова

Отец ребёнка: Роман Митрофанов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.10.1886

Дочь: Параскева Романова

Отец ребёнка: Роман Митрофанов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.10.1888

Сын: Дмитрий ст.

Отец ребёнка: Роман Митрофанов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.05.1891

Сын: Дмитрий Романов

Отец ребёнка: Роман Митрофанов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.07.1895

Сын: Павел Романов

Отец ребёнка: Роман Митрофанов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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