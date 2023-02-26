Марина Данилова
Место рожденияд.Крупенино Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Рождение ребёнка
30.05.1854
Дочь: Фёкла Романова
Отец ребёнка: Роман Митрофанов
Бракосочетание
29.05.1872
Муж: Роман Митрофанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1873
Сын: Фёдор Романов
Отец ребёнка: Роман Митрофанов
Рождение ребёнка
?.05.1874
Дочь: Фёкла Романова
Отец ребёнка: Роман Митрофанов
Рождение ребёнка
15.05.1875
Дочь: Александра Романова
Отец ребёнка: Роман Митрофанов
Рождение ребёнка
06.06.1877
Дочь: Анна Романова
Отец ребёнка: Роман Митрофанов
Рождение ребёнка
07.07.1879
Дочь: Ольга Романова
Отец ребёнка: Роман Митрофанов
Рождение ребёнка
23.05.1881
Дочь: Феодосия Романова
Отец ребёнка: Роман Митрофанов
Рождение ребёнка
30.06.1883
Сын: Косьма Романов
Отец ребёнка: Роман Митрофанов
Рождение ребёнка
31.07.1885
Дочь: Евдокия Романова
Отец ребёнка: Роман Митрофанов
Рождение ребёнка
17.10.1886
Дочь: Параскева Романова
Отец ребёнка: Роман Митрофанов
Рождение ребёнка
21.10.1888
Сын: Дмитрий ст.
Отец ребёнка: Роман Митрофанов
Рождение ребёнка
09.05.1891
Сын: Дмитрий Романов
Отец ребёнка: Роман Митрофанов
Рождение ребёнка
15.07.1895
Сын: Павел Романов
Отец ребёнка: Роман Митрофанов
Смерть
Неизвестно