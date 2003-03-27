Бурлакова (Лопатина) Раиса Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлакова (Лопатина) Раиса Степановна

Место рождения

деревня Поньюрова Кудымкарский район Пермский край

Дата рождения

15.08.1925

Дата смерти

27.03.2003

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1925

Отец: Лопатин Степан Семенович

Мать: Лопатина Александра Лукинична

деревня Поньюрова Кудымкарский район Пермский край
Рождение ребёнка
05.01.1957

Сын: Бурлаков Иван Павлович

Отец ребёнка: Бурлаков Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
25.05.1959

Сын: Бурлаков Геннадий Павлович

Отец ребёнка: Бурлаков Павел Матвеевич

Капилино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
27.03.2003
Таволжанский, Романовский муниципальный район, Саратовская область
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