Бурлакова (Лопатина) Раиса Степановна
Место рождениядеревня Поньюрова Кудымкарский район Пермский край
Дата рождения15.08.1925
Дата смерти27.03.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1925
деревня Поньюрова Кудымкарский район Пермский край
Рождение ребёнка
05.01.1957
Отец ребёнка: Бурлаков Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
25.05.1959
Сын: Бурлаков Геннадий Павлович
Отец ребёнка: Бурлаков Павел Матвеевич
Капилино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
27.03.2003
Таволжанский, Романовский муниципальный район, Саратовская область