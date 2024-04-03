Лопатин Степан Семенович
Место рождениядеревня Харина Кудымкарский округ Пермский край
Дата рождения09.03.1903
Дата смерти?.04.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1903
Отец: Лопатин Семен Саввич
деревня Харина Кудымкарский округ Пермский край
Рождение ребёнка
15.08.1925
Дочь: Бурлакова Раиса Степановна
Мать ребёнка: Лопатина Александра Лукинична
деревня Поньюрова Кудымкарский район Пермский край
Смерть
?.04.1942