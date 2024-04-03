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Лопатин Степан Семенович

Место рождения

деревня Харина Кудымкарский округ Пермский край

Дата рождения

09.03.1903

Дата смерти

?.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1903

Отец: Лопатин Семен Саввич

Мать: Лопатина Татьяна Евграфовна

деревня Харина Кудымкарский округ Пермский край
Рождение ребёнка
15.08.1925

Дочь: Бурлакова Раиса Степановна

Мать ребёнка: Лопатина Александра Лукинична

деревня Поньюрова Кудымкарский район Пермский край
Смерть
?.04.1942
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