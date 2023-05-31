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Устрофеев Максим Лукьянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устрофеева Матрёна Андреева

Рождение ребёнка
1751

Сын: Устрофеев Корнил Максимов

Мать ребёнка: не указана

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Устрофеева Прасковья Максимова

Мать ребёнка: не указана

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Устрофеев Иван Максимов

Мать ребёнка: Устрофеева Матрёна Андреева

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Устрофеев Егор Максимов

Мать ребёнка: Устрофеева Матрёна Андреева

Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
1797

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