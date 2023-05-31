Устрофеев Максим Лукьянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смерти1797
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1751
Сын: Устрофеев Корнил Максимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Устрофеева Прасковья Максимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Устрофеева Матрёна Андреева
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Устрофеева Матрёна Андреева
Смерть
1797