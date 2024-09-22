Арбузова (Пожиткова) Евдокия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арбузова (Пожиткова) Евдокия Емельяновна

Место рождения

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

30.07.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1861 ст.

Отец: Пожитков Емельян Евдокимович

Мать: Пожиткова (--) Дарья Степановна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/67101c51-042c-4d0c-84e3-6f675864d309/36 восприемник отставной унтер-офицер г. Бугуруслана Константин Петрович Синельников
Бракосочетание
18.01.1880 ст.

Муж: Арбузов Федор Андреевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/e5aadf28-1162-4cc8-bd05-1f15f6adc123/101
Восприемник
18.05.1880 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/e5aadf28-1162-4cc8-bd05-1f15f6adc123/83
Смерть
Неизвестно

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