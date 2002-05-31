Лебедева (Веселова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.08.1928
Дата смерти31.05.2002
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1928
Отец: Веселов Иван Федорович
Рождение ребёнка
09.11.1952
Дочь: Лебедева Нина Егоровна
Отец ребёнка: Лебедев Егор Михайлович
Рождение ребёнка
11.01.1959
Дочь: Лебедева Валентина Егоровна
Отец ребёнка: Лебедев Егор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.05.2002
Кафтино, Бологовский муниципальный район, Тверская область