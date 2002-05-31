Лебедева (Веселова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Веселова) Мария Ивановна

Место рождения

Ключевая, Максатихинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

19.08.1928

Дата смерти

31.05.2002

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1928

Отец: Веселов Иван Федорович

Мать: Веселова Марфа Алексеевна

Ключевая, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.11.1952

Дочь: Лебедева Нина Егоровна

Отец ребёнка: Лебедев Егор Михайлович

Ключевая, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.01.1959

Дочь: Лебедева Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Лебедев Егор Михайлович

Ключевая, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Егор Михайлович

Смерть
31.05.2002
Кафтино, Бологовский муниципальный район, Тверская область
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