Силуянова Настасья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силуянова Настасья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силуянов Иван Феоктистович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-108л
Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Силуянова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Силуянов Иван Феоктистович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-108л
Рождение ребёнка
1832

Сын: Силуянов Никита Иванович

Отец ребёнка: Силуянов Иван Феоктистович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-107об
Рождение ребёнка
1836

Сын: Силуянов Филип Иванович

Отец ребёнка: Силуянов Иван Феоктистович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-170об
Смерть
Неизвестно

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