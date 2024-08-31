Силуянова Настасья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-45-108л
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Силуянова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Силуянов Иван Феоктистович
ГАСО, 179-1-45-108л
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Силуянов Иван Феоктистович
ГАСО, 179-1-45-107об
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Силуянов Иван Феоктистович
ГАСО, 179-1-213-170об
Смерть
Неизвестно