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(Долженко) Валентина

Место рождения

Новосибирская облость

Дата рождения

1925

Дата смерти

28.06.1993

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Долженко Иван

Мать: Елена

Новосибирская облость
Рождение ребёнка
11.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комлев Гаврил Сергеевич

Смерть
28.06.1993
Похороны
Неизвестно
г.Пятигорск, ст.Константиновская
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