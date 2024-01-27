(Долженко) Валентина
Место рожденияНовосибирская облость
Дата рождения1925
Дата смерти28.06.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Долженко Иван
Мать: Елена
Новосибирская облость
Рождение ребёнка
11.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Комлев Гаврил Сергеевич
Смерть
28.06.1993
Похороны
Неизвестно
г.Пятигорск, ст.Константиновская