Комлев Гаврил Сергеевич
Место рожденияНовосибирская облость
Дата рождения07.04.1928
Дата смерти28.10.1954
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1928
Отец: Комлев Сергей
Новосибирская облость
Рождение ребёнка
11.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина
Смерть
28.10.1954
Похороны
Неизвестно
г.Пятигорск, Лазаревская цер-вь