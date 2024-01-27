Комлев Гаврил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комлев Гаврил Сергеевич

Место рождения

Новосибирская облость

Дата рождения

07.04.1928

Дата смерти

28.10.1954

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1928

Отец: Комлев Сергей

Мать: не указана

Новосибирская облость
Рождение ребёнка
11.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

Смерть
28.10.1954
Похороны
Неизвестно
г.Пятигорск, Лазаревская цер-вь
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