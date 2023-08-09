База Анастасия Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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База Анастасия Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Чучма Евдокия Фокична

Отец ребёнка: База Фока Афанасьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.05.1881 ст.

Дочь: База Елена Фокична

Отец ребёнка: База Фока Афанасьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: База Лукия Фокична

Отец ребёнка: База Фока Афанасьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: База Яков Фокич

Отец ребёнка: База Фока Афанасьевич

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: База Фока Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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