База Анастасия Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Чучма Евдокия Фокична
Отец ребёнка: База Фока Афанасьевич
Рождение ребёнка
19.05.1881 ст.
Дочь: База Елена Фокична
Отец ребёнка: База Фока Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: База Лукия Фокична
Отец ребёнка: База Фока Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: База Яков Фокич
Отец ребёнка: База Фока Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно