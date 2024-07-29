Сальникова (Ильина) Анастасия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1955
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Ильин Антон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1936
Дочь: Плотникова (Сальникова) Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Сальников Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
28.03.1940
Дочь: Иржавская (Сальникова) Капитолина Васильевна
Отец ребёнка: Сальников Василий Яковлевич
Смерть
1955