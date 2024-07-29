Сальникова (Ильина) Анастасия Антоновна 1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сальникова (Ильина) Анастасия Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Ильин Антон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальников Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
22.02.1936

Дочь: Плотникова (Сальникова) Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Сальников Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
28.03.1940

Дочь: Иржавская (Сальникова) Капитолина Васильевна

Отец ребёнка: Сальников Василий Яковлевич

Смерть
1955

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