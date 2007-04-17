Плотникова (Сальникова) Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1936
Дата смерти17.04.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плотников Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Иван Николаевич
Отец ребёнка: Плотников Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Степан Николаевич
Отец ребёнка: Плотников Николай
Смерть
17.04.2007