Плотникова (Сальникова) Любовь Васильевна 22.02.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Плотникова (Сальникова) Любовь Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1936

Дата смерти

17.04.2007

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1936

Отец: Сальников Василий Яковлевич

Мать: Сальникова (Ильина) Анастасия Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Иван Николаевич

Отец ребёнка: Плотников Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Степан Николаевич

Отец ребёнка: Плотников Николай

Смерть
17.04.2007

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