Иржавская (Сальникова) Капитолина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1940
Дата смерти30.12.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1959
Дочь: Подивилова (Иржавская) Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Иржавский Николай Иванович
Рождение ребёнка
15.03.1963
Дочь: Ягодина (Иржавская) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Иржавский Николай Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1966
Дочь: Тимофеева (Иржавская) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Иржавский Николай Иванович
Смерть
30.12.2007