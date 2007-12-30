Иржавская (Сальникова) Капитолина Васильевна 28.03.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иржавская (Сальникова) Капитолина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1940

Дата смерти

30.12.2007

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1940

Отец: Сальников Василий Яковлевич

Мать: Сальникова (Ильина) Анастасия Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иржавский Николай Иванович

Рождение ребёнка
06.02.1959

Дочь: Подивилова (Иржавская) Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Иржавский Николай Иванович

Рождение ребёнка
15.03.1963

Дочь: Ягодина (Иржавская) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Иржавский Николай Иванович

Рождение ребёнка
18.10.1966

Дочь: Тимофеева (Иржавская) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Иржавский Николай Иванович

Смерть
30.12.2007

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