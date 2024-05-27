(Первушина) Устинья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Первушина) Устинья Петрова

(Первушина) Устинья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

До 1797

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первушин Тимофей Михайлов

Рождение ребёнка
1746

Дочь: (Первушина) Ирина Ст. Тимофеева

Отец ребёнка: Первушин Тимофей Михайлов

Рождение ребёнка
1750

Сын: Первушин Семен Тимофеев

Отец ребёнка: Первушин Тимофей Михайлов

Рождение ребёнка
1752

Сын: Первушин Кирилл Тимофеев

Отец ребёнка: Первушин Тимофей Михайлов

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Первушина) Ирина Мл. Тимофеева

Отец ребёнка: Первушин Тимофей Михайлов

Смерть
До 1797

Мы используем куки для улучшения работы сайта.