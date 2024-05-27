(Первушина) Устинья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиДо 1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1746
Дочь: (Первушина) Ирина Ст. Тимофеева
Отец ребёнка: Первушин Тимофей Михайлов
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Первушин Тимофей Михайлов
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Первушин Тимофей Михайлов
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Первушина) Ирина Мл. Тимофеева
Отец ребёнка: Первушин Тимофей Михайлов
Смерть
До 1797