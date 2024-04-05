Tyagunov Aleksandr Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Tyagunov Aleksandr

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Место рождения

Старый Оскол

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1962 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тягунов Борис Георгиевич

Мать: не указана

Старый Оскол
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Tyagunova (Drobotova) Svetlana

Рождение ребёнка
05.11.1981

Сын: Tyagunov Ivan

Мать ребёнка: Tyagunova (Drobotova) Svetlana

Рождение ребёнка
20.08.1984

Дочь: Rulkova (Tyagunova) Olga

Мать ребёнка: Tyagunova (Drobotova) Svetlana

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