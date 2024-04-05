Tyagunov Aleksandr
Место рожденияСтарый Оскол
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тягунов Борис Георгиевич
Мать: не указана
Старый Оскол
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1981
Сын: Tyagunov Ivan
Мать ребёнка: Tyagunova (Drobotova) Svetlana
Рождение ребёнка
20.08.1984
Дочь: Rulkova (Tyagunova) Olga
Мать ребёнка: Tyagunova (Drobotova) Svetlana