Tyagunova (Drobotova) Svetlana 31.10.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Tyagunova (Drobotova) Svetlana

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Место рождения

гп. Рось, Гродненская обл.

Дата рождения

31.10.1962

Пол

Женский

Отец

Между 1938 и 1938 г.р.

Мать

Муж

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1962

Отец: Drobotov Ivan

Мать: Drobotova Nadezhda

гп. Рось, Гродненская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Tyagunov Aleksandr

Рождение ребёнка
05.11.1981

Сын: Tyagunov Ivan

Отец ребёнка: Tyagunov Aleksandr

Рождение ребёнка
20.08.1984

Дочь: Rulkova (Tyagunova) Olga

Отец ребёнка: Tyagunov Aleksandr

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