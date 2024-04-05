Tyagunova (Drobotova) Svetlana
Место рождениягп. Рось, Гродненская обл.
Дата рождения31.10.1962
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1962
Отец: Drobotov Ivan
Мать: Drobotova Nadezhda
гп. Рось, Гродненская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Tyagunov Aleksandr
Рождение ребёнка
05.11.1981
Сын: Tyagunov Ivan
Отец ребёнка: Tyagunov Aleksandr
Рождение ребёнка
20.08.1984
Дочь: Rulkova (Tyagunova) Olga
Отец ребёнка: Tyagunov Aleksandr