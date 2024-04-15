Иванченко (Котенко) Параскева Ефимовна
Место рождения
Дата рождения23.07.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1869 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G27?i=201&cc=3511744
Крещение
24.07.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Бракосочетание
03.11.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно