Иванченко (Котенко) Параскева Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванченко (Котенко) Параскева Ефимовна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

23.07.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1869 ст.

Отец: Котенко Ефим Федорович

Мать: Котенко Аксинья (Ксения) Гордеевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G27?i=201&cc=3511744
Крещение
24.07.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Бракосочетание
03.11.1891 ст.

Муж: Иванченко Михаил Иванович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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