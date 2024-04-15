Котенко Аксинья (Ксения) Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенко Аксинья (Ксения) Гордеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
22.09.1863 ст.

Сын: Котенко Федор Ефимович

Отец ребёнка: Котенко Ефим Федорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1C-P?i=654&cc=3511744
Рождение ребёнка
02.06.1866 ст.

Сын: Котенко Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Котенко Ефим Федорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L76C-2?i=13&cc=3511744
Рождение ребёнка
23.07.1869 ст.

Дочь: Иванченко Параскева Ефимовна

Отец ребёнка: Котенко Ефим Федорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G27?i=201&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котенко Ефим Федорович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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