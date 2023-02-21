Копылова (Ушакова) Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова (Ушакова) Прасковья Петровна

Место рождения

Ушаково

Дата рождения

1721

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Ушаков Пётр

Мать: не указана

Ушаково
Рождение ребёнка
1758

Сын: Копылов Пётр (мл.)

Отец ребёнка: Копылов Тимофей Дмитриевич

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копылов Герасим Тимофеевич

Отец ребёнка: Копылов Тимофей Дмитриевич

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копылов Пётр (ст.)

Отец ребёнка: Копылов Тимофей Дмитриевич

Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копылов Тимофей Дмитриевич

Смерть
1789
Спассовка (Старый Погост)
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