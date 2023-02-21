Копылова (Ушакова) Прасковья Петровна
Место рожденияУшаково
Дата рождения1721
Дата смерти1789
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Ушаков Пётр
Ушаково
Рождение ребёнка
1758
Сын: Копылов Пётр (мл.)
Отец ребёнка: Копылов Тимофей Дмитриевич
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копылов Герасим Тимофеевич
Отец ребёнка: Копылов Тимофей Дмитриевич
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копылов Пётр (ст.)
Отец ребёнка: Копылов Тимофей Дмитриевич
Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1789
Спассовка (Старый Погост)