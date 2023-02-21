Копылов Тимофей Дмитриевич
Место рожденияСпассовка (Старый Погост)
Дата рождения1709
Дата смерти03.07.1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Копылов Дмитрий Иванович
Мать: не указана
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1758
Сын: Копылов Пётр (мл.)
Мать ребёнка: Копылова Прасковья Петровна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копылов Герасим Тимофеевич
Мать ребёнка: Копылова Прасковья Петровна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копылов Пётр (ст.)
Мать ребёнка: Копылова Прасковья Петровна
Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.07.1762
Спассовка (Старый Погост)