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Копылов Тимофей Дмитриевич

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Место рождения

Спассовка (Старый Погост)

Дата рождения

1709

Дата смерти

03.07.1762

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Копылов Дмитрий Иванович

Мать: не указана

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1758

Сын: Копылов Пётр (мл.)

Мать ребёнка: Копылова Прасковья Петровна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копылов Герасим Тимофеевич

Мать ребёнка: Копылова Прасковья Петровна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копылов Пётр (ст.)

Мать ребёнка: Копылова Прасковья Петровна

Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Прасковья Петровна

Смерть
03.07.1762
Спассовка (Старый Погост)
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